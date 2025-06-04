В Казахстане проведут амнистию к 30-летию Конституции

Подготовлен проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает, что от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

К социально уязвимым лицам относятся:

ветераны и другие лица, на которых распространяется действие закона "О ветеранах";

лица, не достигшие 18-летнего возраста на момент совершения уголовного правонарушения;

женщины, которым исполнилось 50 лет и старше, мужчины, которым исполнилось 60 лет и старше на день введения в действие данного закона;

женщины, беременные;

женщины, не лишенные родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных (удочеренных) либо взятых под опеку или попечительство, не достигших 18-летнего возраста на день введения в действие закона, либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), а также лиц с инвалидностью с детства независимо от их возраста;

мужчины, не лишенные родительских прав и являющиеся на день введения в действие настоящего закона единственным родителем несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), а также лиц с инвалидностью с детства независимо от их возраста;

лица с инвалидностью первой или второй группы, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного года.

Документ также предусматривает прекращение находящихся в производстве дел об уголовных правонарушениях, указанных выше, с освобождением лиц от уголовной ответственности.

По находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные выше, освобождаются судом от основного наказания.

При этом осужденные, подпадающие под указанную категорию, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.

Законопроект также предусматривает сокращение сроков или размеров основного наказания ряду лиц, совершившим преступления средней тяжести.

Также определены лица, в отношении которых не применяется амнистия.

В частности, к таковым относятся:

совершившие коррупционные преступления;

совершившие террористические преступления;

совершившие экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;

совершившие пытки;

наказание, которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы, а также которым назначено пожизненное лишение свободы;

совершившим преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;

в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;

совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие закона;

совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания;

осужденных за тяжкие преступления и т.п.

День Конституции отмечается в Казахстане 30 августа.

Ранее в Казахстане была объявлена амнистия в связи с 30-летием Независимости. В рамках этой амнистии было освобождено от наказания около тысячи осужденных, а также прекращены около 5000 уголовных дел.