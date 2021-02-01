Что известно о "делении" казахстанцев на цвета и входе в заведения по QR-коду?

В Казахстане внедрили пилотный проект "Ashyq". Согласно нему для посещения некоторых мест необходимо отсканировать специальный QR-код через приложение и предъявить на входе. В приложении будет отражаться рейтинг риска, обозначенный разными цветами. У населения в связи с этим новшеством возник ряд вопросов, на которые проектный офис (МЗ РК, МЦРИАП РК и НПП РК "Атамекен") предоставил ответы, передает zakon.kz.

Пилотный проект "Ashyq" стартовал в городах Нур-Султане и Алматы. В качестве цифрового мониторинга используются QR-коды.

В чем заключаются плюсы от участия бизнеса и населения в проекте?

Основной плюс - безопасность. В настоящее время бизнес вынужден работать со значительными ограничениями, вызванными угрозой новых вспышек коронавируса. С другой стороны, население также вынуждено подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. Мобильное приложение "Ashyq" позволит за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса - участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам.

Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, пилотный проект позволит оптимизировать алгоритмы продолжения (возобновления) деятельности бизнеса в период карантинных ограничений.

Кому присваивается QR-код – субъекту бизнеса или посетителю?

QR-код присваивается субъекту бизнеса. Предприниматели для участия в пилоте могут получить свой QR-код через платформу InfoKazakhstan.kz.

Что из себя представляет данный QR код?

QR код представляет собой электронный идентификатор субъекта бизнеса с указанием наименования субъекта, его расположение и идентификационные данные. На 1 объект выдается минимум 2 QR кода для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный QR код.

Как это работает для посетителя?

Посетителю необходимо скачать мобильное приложение "Ashyq" на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

Если у посетителя нет смартфона, либо возникли сложности при скачивании данного мобильного приложения, ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

Для чего необходима регистрация посетителей на данном мобильном приложении?

После сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется, является ли лицо контактным или инфицированным:

зеленый статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19;

синий статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;

желтый статус – обозначен в базе данных как контактный;

красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на Covid-19.

На основании чего приложение присваивает статус посетителю?

Статус присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК

Со скольки лет можно пользоваться QR-кодом?

Приложение будет использоваться только совершеннолетними гражданами Республики Казахстан.

Не является ли информация о результатах ПЦР-тестов и заболевании COVID 19 разглашением врачебной тайны?

Нет, поскольку приложение является добровольным и ИИН вводится с согласия самого посетителя. Кроме того, согласно ст.273 Кодекса о здоровье, "предоставление сведений без согласия лица, допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

Что делать сотруднику, если у клиента высветился "красный" или "желтый" статус?

Необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности предполагая, что любой человек может являться носителем вируса. Если у клиента высветился "красный" или "желтый" статус, он препровождается в "зону ожидания" либо не допускается в заведение. О посещении посетителя с этим статусом необходимо уведомить территориальное подразделение санитарно-эпидемиологического контроля.

Является ли сотрудник ресепшна контактным, если он контактировал с клиентом с "желтым" статусом?

Если у клиента высветился "желтый" статус, сотрудник ресепшена не является контактным.

При каких обстоятельствам планируют выдавать QR код? (Только после получения прививки? Или даже без прививки при наличии антител?)

На данный момент приложение не связано с вакцинацией.

Будет ли отсутствие данного QR кода нести какие-либо ограничения для людей?

QR код присваивается только объекту бизнеса, который является участником пилотного проекта. Посетителю необходимо только скачать приложение Ashyq для определения статуса из базы данных эпидемиологов.

Ограничения могут быть также дополнительно определены субъектами бизнеса (участниками пилотного проекта) с учетом собственных правил посещения.