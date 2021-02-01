Почти 14 млрд тенге направила СПК "Тараз" на поддержку предпринимателей

Итоги деятельности социально-предпринимательской корпорации "Тараз" за 2020 год были рассмотрены на совещании с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

В прошлом году корпорация оказала финансовую поддержку предпринимателям в размере 13,8 миллиарда тенге и продолжает вносить весомый вклад в решение основных проблем фермеров.

Председатель правления АО "НК "СПК "Тараз" Олжас Каржауов рассказал о том, как решаются вопросы, связанные с дефицитом поливной воды. Так, в прошлом году местными фермерами через СПК "Тараз" были приобретены 132 дождевальные установки, которые смогут орошать около 2,5 тысячи гектара земли.

Обновление сельскохозяйственной техники – один из главных вопросов повестки дня. В связи с этим совместно с компанией "АгромашХолдинг KZ" реализуется программа "Trade In". На первом этапе фермерам было выдано 10 единиц сельхозтехники, на рассмотрении еще 60 заявок. Всего за отчетный период аграриями приобретены в лизинг 329 единиц различной сельхозтехники на сумму более 3 миллиардов тенге.

В целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания открыты 15 социальных павильонов в городе Таразе. Цены здесь ниже рыночных на 10-20 процентов. Ежедневно социальные магазины обслуживают около восьми тысяч человек. В них реализуются не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей.

Совместно с Таразским колледжем сервиса и технологий коммерциализировали выпуск пищевых продуктов и швейных изделий. Товары реализуются в социальных павильонах. Следует отметить, что данная продукция производится на оборудовании, приобретенном за счет гранта по программе "Жас маман", реализуемой по поручению Первого Президента РК – Елбасы, - отметил О. Каржауов.

В соответствии с поручением главы региона принимаются активные меры по развитию садоводства, а именно выращиванию клубники и малины. Для сокращения импорта корпорация выделила 60 миллионов тенге фермерам, занимающимся выращиванием фруктов и ягод.

Совместно с турецкой компанией "Goknur Gida" рассматривается вопрос реализации на территории Жамбылской области проекта по выращиванию и переработке овощей и фруктов.

По словам докладчика, с каждым днем растет число желающих заниматься рыбным хозяйством. Так, за отчетный период двум рыбным хозяйствам оказана финансовая поддержка на сумму 50 миллионов тенге. На рассмотрении еще 20 заявок.

В ходе совещания Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание на необходимости возобновления деятельности предприятий, которые ранее приостановили свою работу. В прошлом году при поддержке СПК была восстановлена работа молочного цеха и завода по выпуску питьевой воды в районе Т.Рыскулова. Кроме того, совместно с частным инвестором ведется работа по созданию шоколадной фабрики нового поколения на базе бывшего троллейбусного парка. Стоимость проекта – 7,9 миллиарда тенге.

Интенсивная работа проводится в рамках проектов "Қарақыстақ" и "Құлан" в целях широкого использования природных ресурсов. Олжас Каржауов предложил передать СПК "Тараз" 20 месторождений полезных ископаемых для дальнейшего привлечения инвесторов, их освоения и создания новых промышленных производств.

Согласно поручению Главы государства по поддержке предпринимателей в октябре прошлого года начал работу фронт-офис "Правительство для бизнеса", где по принципу "одного окна" бизнесменам оказано более 1600 услуг.

Аким области подчеркнул, что начатые работы нужно продолжить, проведя соответствующий анализ. Он отметил, что каждый вложенный один тенге бюджетных средств должен приносить пятикратный доход.

Когда-то жуалынский картофель считался одним из лучших в стране. Нужно сделать картофель, лук, клубнику, рыбные изделия брендом области, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев и поручил отдавать приоритет товарам, пользующимся спросом и высокой добавленной стоимостью.

Подводя итоги совещания, аким области дал положительную оценку проделанной работе, поручив приступать к реализации новых инициатив.