Сбой произошел в работе "ВКонтакте"

В работе "ВКонтакте" произошел сбой, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, пользователи "ВКонтакте" 1 февраля сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Однако работа сервисов, по сообщению компании, была оперативно восстановлена.

Сбои начались около 17:51 мск (20:51 по времени Нур-Султана). По данным Downdetector, 74% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 22% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 2% жаловались на проблемы со входом в аккаунт.

Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны, - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.