Более 200 человек нарушили карантин за выходные в Атырау

В течении трех дней выявлено около 20 предприятий, нарушивших режим карантина в Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Мониторинговая группа, куда входят сотрудники городского управления полиции и городского акимата, продолжает вести активную работу по контролю за соблюдением санитарных норм.

29 января, несмотря на запрет, около 22:45 часов вечера ресторан “Вивальди” на улице Азаттык принимал гостей, около 21:40 был открыт бар “Chechil Pub” на улице Б. Кулманова, в 23:30 также был открыт ресторан “Urban” на улице Карымсакова. В каждом из этих ресторанов находилось около 30 человек. МВД РК

Кроме того, 29 января около 17:30 в ресторане “Эльдорадо”, расположенном на улице Бейбитшилик, а также в ресторане “Керуен”, расположенном в микрорайоне Авангард-2, клиенты отмечали дни рождения с 20 гостями, тем самым нарушая режим карантина.

Как сообщили в ведомстве, в тот же день около 13:30 при проверке ресторана “Морокко” по Владимирской выяснилось, что в помещение находилось 50 человек. А также продавец в продуктовом магазине “Алма” на улице Досмухамбетова обслуживал клиентов без маски.

30 января около 20:00 продолжали работать караоке “Рыба моей мечты” на улице М. Горького, ресторан “Тофу” по проспекту Студенческого, около 23:30 часов мониторинговая группа выяснила, что ресторан “Родем” на улице Алиева обслуживал гостей. Следует отметить, что среди вышеперечисленных заведений “Рыба моей мечты”, “Тофу” уже привлекались к ответственности за неоднократные нарушения карантинного режима. МВД РК

Кроме того, 30 января в ресторане “Аспандияр” в Привокзальном был организован банкет с участием около 50 человек и был нарушен карантинный режим, а развлекательный клуб “Лото” на улице Абдрахманова принимал посетителей, тем самым не выполняя карантинные требования. В клубе было около 10 человек.

31 января около 16:30 часов в ресторане “Маша и Медведь” на улице Азаттык с участием около 10 человек, в ресторане “Каусар” в микрорайоне Алмагуль с количеством около 50, в ресторане “Султан Холл” на улице Баймуханова с 40 гостями организовывали банкеты. А также баня “Керемет”, расположенная в селе Жумыскер продолжала работу, нарушая карантинные меры. МВД РК

Также выяснилось, что 31 января магазин одежды “Персона А” по улице Кулманова и магазин женской одежды “Белучи” по улице Тайманова были открыты в воскресенье и нарушили режим карантина.