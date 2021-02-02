Илон Маск рассказал о будущем биткоина

Глава Tesla Илон Маск высказал мнение, что биткоин скоро будет широко признан в мире традиционных финансов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах. глава Tesla Илон Маск

Он добавил, что ему бы следовало купить биткоин восемь лет назад. Цена на биткоин с октября прошлого года выросла примерно на 200 процентов.

В январе 2021 года глава Tesla разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого курс криптовалюты взлетел с 32 до 37 тысяч долларов.

Я должен быть осторожен с тем, что говорю, это может повлиять на рынок. Илон Маск

В декабре миллиардер поинтересовался в своем Twitter-аккаунте, возможно ли перевести весь баланс Tesla в биткоины. До этого Маск называл самую популярную криптовалюту "ерундой".

В долгосрочной перспективе стоимость биткоина может превысить 50 тысяч долларов. По мнению аналитиков криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, ближайшие 3-10 лет популярность биткойна продолжит расти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.