Является ли бессимптомная форма коронавируса противопоказанием для прививки

В Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать людей из группы риска. Применяться будет российская вакцина "Спутник V". У людей возникают вопросы, один из которых - что будет, если от коронавируса привьется человек, бессимптомно им болеющий. На этот вопрос "Ленте.ру" отвечал российский академик, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает zakon.kz.

Был озвучен вопрос: "Человек не знает, что заражен, или симптомы еще не успели проявиться, что будет?"

Бояться абсолютно не надо. Мы знаем, что есть бустерный эффект, то есть усиление иммунитета. Потому что чаще всего у бессимптомных носителей не очень напряженный иммунный ответ после перенесенной инфекции, поэтому вакцинация как бы бустирует. И если вирус не будет мутировать (мы на это и рассчитываем), при встрече с вирусом иммунная система будет уже узнавать его, и титр антител будет повышаться. Чтобы выработать первичную защиту, необходимо две дозы вакцины. А все последующие встречи будут тренировать иммунитет и поддерживать защитный титр на иммунном уровне, - ответил Горелов.

Поэтому бессимптомная форма, по его словам, противопоказанием не является, чего не скажешь о легкой или начальной форме. Наличие любых симптомов острого респираторного заболевания является противопоказанием.

Поэтому перед вакцинацией и осмотр врача. Если у пациента красное горло и заложен нос, его нельзя прививать. А если человек переносит инфекцию бессимптомно, значит, иммунная система уже среагировала таким образом, что процесс не развился.