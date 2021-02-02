Чиновника из Шымкента обвинили в хищении 178 млн тенге, он записал обращение

Руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Аскар Каныбеков выступил с видеообращением в Instagram после сообщений о "хищении в особо крупном размере", передает zakon.kz.

Я, Каныбеков Аскар Сакенович, руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент. 1 февраля 2021 года в социальных сетях Instagram, Facebook, и других интернет-ресурсах, распространяется ложная информация о моем задержании, получении взятки, хищении бюджетных средств, об аресте. Это не соответствует действительности. Я согласно функциональным обязанностям нахожусь на работе. Хочу напомнить, что согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность, - сказал он в видеообращении.

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Нахождение на рабочем месте Каныбеков подтвердил изданию Elitar.kz

Что касается уголовного дела, то оно действительно зарегистрировано, но по факту выделения субсидий.

Как вы знаете, по поручению Президента в Шымкенте был построен ТЛЦ, куда уже инвестировано 15 млрд тенге. Он оснащен новейшим холодильным оборудованием, овощехранилищем. Тем не менее, уполномоченный орган, не выезжая на место, выдает заключение, что якобы субсидии на открытие ТЛЦ были выданы незаконно, никакого современного оборудования нет, и здание не новое, а старое. По закону наше ведомство подало в суд на "Континентал логистик" о возврате средств. Первое слушание пройдет 8 февраля, - добавил изданию Аскар Каныбеков.

Ранее Telegram канал "Чиновник kz" опубликовал информацию о том, что якобы в отношении Аскара Каныбекова, а также директора ТОО "Континентал логистикс Шымкент" Н.Темирбулатова и других лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 ч.4.

По данным канала, в апреле 2020 года они совершили хищение бюджетных средств в сумме 178 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса" на строительство фруктово-овощных хранилищ, которые фактически не возводились.

Аскар Каныбеков заявил, что он вынужден обратиться в компетентные органы с заявлением о защите чести и достоинства в отношении ряда СМИ и Telegram канала.