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Законодательство РК

В суд на чиновника подали жительницы СКО за оскорбления в домовом чате

В суд на чиновника подали жительницы СКО за оскорбления в домовом чате Фото: pixabay
Две жительницы Петропавловска обратились в суд о "защите чести и достоинства" на руководителя Северо-Казахстанской областной теринспекции Нурлана Буркуталина за нецензурное высказывание в домовом чате, сообщает Zakon.kz.

Горожанки просили суд привлечь чиновника к уголовной ответственности по статье 131 часть 1 "Оскорбление" УК РК. Согласно материалам дела, жительницы дома по адресу Порфирьева 60, Сатывалдинова и Сембаева сделали своему соседу замечание, что рабочие, которые делают ремонт в его квартире, насорили и не убрали за собой мусор. В суде назначили экспертизу нецензурной фразе, но анализ показал, что оскорбления не было, пишет Qazaqstan Media.

"Согласно выводам, высказывание не носит оскорбительный характер в отношении чести и достоинства адресата, так как отсутствует обобщенная негативная оценка личности", – сказано в материалах дела.

Чиновника в суде оправдали, однако частным определением установили нарушение норм служебной этики государственных служащих. Дело рассмотрели на совете по этике. Большинством голосов члены Совета рекомендовали вынести Нурлану Буркуталину строгий выговор.

Сам чиновник себя виновным не считает, он утверждает, что высказывание в домовом чате не было адресовано конкретному человеку. Дела в отношении него считает незаконными.

Ранее стало известно, что чиновники в Северо-Казахстанской области пытались незаконно потратить 4,3 млрд тенге из бюджета. Нарушения при госзакупках выявила прокуратура региона.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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