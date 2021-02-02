Жителям десяти городов Казахстана обещают очистить воздух

Нацпроект "Жасыл Казахстан" позволит улучшить ситуацию в десяти городах с высоким загрязнением воздуха, сообщил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Нацпроект "Жасыл Казахстан" будет состоять из 7 основных разделов: оздоровление водных объектов, снижение уровня загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, экообразование и повышение экологической культуры. Это позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть- Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент, — сообщил Мирзагалиев.

Помимо этого, по его словам, в планах достичь к 2025 году снижения объемов сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны.

Министр добавил, что работа по разработке и утверждению двух нацпроектов будет завершена к 1 июля этого года.

В целях осуществления общественного мониторинга за ходом эффективности проводимых работ по посадке 2 млрд деревьев на лесном фонде, предлагается создание интерактивной карты на базе существующего геопортала министерства экологии, — подчеркнули на заседании.

Сейчас, согласно информации ведомства, на данном геопортале осуществляется мониторинг лесных пожаров и незаконных рубок леса в онлайн режиме.

Геопортал будет доработан совместно с АО "Ғарыш Сапары". На карте будут указаны планы посадки в разрезе регионов и по годам, — заключил Мирзагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан