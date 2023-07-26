Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают в двух городах

В среду, 26 июля, высокое содержание вредных веществ синоптики обещают в Алматы и Актобе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Казгидромета прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе (НМУ) над Алматы и Актобе на среду, 26 июля.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на 26 июля. Согласно данным специалистов, в 13 регионах страны и столице объявлено штормовое предупреждение. Сообщается, что на большей территории Казахстана будет сильная жара и шквалистый ветер.