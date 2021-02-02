Павлодарец запустил окорочком в продавца

В Павлодаре судили 45-летнего мужчину за причинение боли продавцу магазина, передает zakon.kz.

Дело рассмотрено в адмсуде. Установлено, что мужчина купил в магазине куриный окорочок. А потом стал возмущаться, что продукт, по его мнению, просрочен.

Произошел конфликт, во время которого покупатель швырнул в лицо продавца тот самый окорочок.

Вследствие чего причинил ей физическую боль в области спинки носа по центру. В суде правонарушитель свою вину признал. Суд признал К. виновным по части 1 статьи 73-2 КоАП и назначил штраф в размере 20 419 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщили в суде.