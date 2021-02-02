Какая погода будет 3 февраля 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 3 февраля, передает zakon.kz.

Ложбина Северо-западного циклона будет быстро смещаться через территорию Казахстана, вызвав осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха на северной половине страны. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью на большей части, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман.