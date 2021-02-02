Парень вышел из комы, не зная о пандемии COVID-19

19-летний студент Джозеф Флавилл вышел из 11-месячной комы, не зная о всемирной пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

1 марта во время прогулки возле своего дома в английской деревне Татбери его сбил автомобиль. Это произошло за три недели до первого национального локдауна в Великобритании.

Сейчас подросток начинает проявлять признаки выздоровления. Он общается с медицинским персоналом через моргание и улыбку. Семья не может навестить парня из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Родные не могут оценить, насколько хорошо он понимает нынешнюю ситуацию.

Мы не знаем, как много он понимает, поскольку несчастный случай произошел до первого локдауна. Он будто бы проспал всю пандемию. Как вы объясните пандемию тому, кто был в коме? Черепно-мозговая травма несет в себе много неизвестного. Врачи не дали нам представления о том, чего стоит ожидать на самом деле, - сказала тетя подростка Салли Флафилл-Смит.

После ДТП Джозефа срочно доставили в больницу Лестера. Проведя там шесть месяцев его перевели в неврологический реабилитационный центр. Находясь в коме парень заразился коронавирусом, после пробуждения ПЦР-тест снова дал положительный результат. К счастью, он смог восстановиться в обоих случаях.

За последние несколько недель он проделал большие шаги. Он моргает, улыбается и поднимает конечности по инструкции врачей. Мы остаемся позитивными, он определенно достиг успехов, - сказала его тетя.

Задолго до аварии Джозеф планировал отправиться в путешествие на год после завершения учебы.