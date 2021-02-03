Казахскую породу тазы не признают в международной кинологической федерации

Чистокровные собаки тазы на грани исчезновения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Казахскую породу не признают в Международной кинологической федерации. Но шансы есть, убеждены местные заводчики.

Вангелия – чистокровная тазы. Степную аристократку знают далеко за пределами Казахстана. Она имеет множество наград. Считается "золотой собакой" Казахстана. На крупнейшей кинологической выставке планеты она могла стать чемпионкой мира, но ей забрать этот титул помешал лишь один пункт.

В этой книге расписаны стандарты пород собак, которые зарегистрированы в мире. А в этой главе разновидности, которые пока не признаны. Вот та самая тазы. В былые времена всего три собаки тазы могли прокормить целый аул. Их всегда берегли и ценили. Даже вместо приданого давали тазы, а иногда за чистокровного пса просили целый табун лошадей.

Возрождению и сохранению национальной породы тазы Елена Хардина посвятила много лет.

Это уникальная порода, пользуется спросом. У нас уже брали собаку в Венгрию, в Турцию, в Белоруссию, очень любят собак. Украина любит эту породу, Россия - за ее универсальность. У них выносливость, зоркость, быстрота, скорость, ум. Каждая страна гордится своими породами. Немецкая овчарка - уже ясна страна происхождения, английский бульдог - понятно страна происхождения. И все они зарегистрированы. Обидно, что наша порода не признана в мире. руководитель областного филиала Союза кинологов Казахстана Елена Хардина

Чистокровных тазы у жительницы Усть-Каменогорска разбирают еще до рождения. Елена Хардина стала не только кинологом, но и ветеринаром. Сегодня к ней на прием недельных щенят привез заядлый охотник Арсен.

Это внуки Елены Витальевны. Мои собаки - это дети тех собак, которых вы снимали. Это уже третий помет моих собак. охотник Арсен Ефсеев

У Елены Хардиной и ее единомышленников одна задача - добиться, чтобы казахскую породу зарегистрировали в международной кинологической организации. А для этого нужно предоставить тысячу собак с родословной, но это непросто.

Помет Арсена 2019 года две девочки уехали в Турцию, и Мурат из Турции постоянно учитывается, рассказывает про ее рабочие, я отправила в Алматы на оформление документы на этих собак, которые живут в Турции. Елена Хардина

Многие казахстанцы смешивают породу, а это не позволяет сохранить чистокровность тазы.