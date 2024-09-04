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Законодательство РК

Международная кинологическая федерация приняла решение по породе тазы

Тазы – исконно казахская порода – предварительное признание FCI, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 09:42 Фото: akorda.kz
Генеральный комитет Международной кинологической федерации (FCI) принял решение о предварительном признании казахского тазы ("Kazakh Tazy") официальной породой собак и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы, сообщает Zakon.kz.

Это решение, как отмечено на сайте Управления делами президента Казахстана (УПД РК) за 4 сентября 2024 года, ключевой и последний этап перед полным признанием тазы казахской породой на международном уровне.

Тазы – исконно казахская порода – предварительное признание FCI, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 09:42

Фото: qr-pib.kz

"Сегодня исторический день для вашей страны и для нас. Комиссия FCI по стандартам, а также Научная комиссия FCI после долгой процедуры рекомендовали Генеральному комитету принять породу. Поздравляю! Впереди у вас 10 лет работы. За это время должно быть проведено много тестов на здоровье, собрана статистика о породе, о зарегистрированных щенках, которые будут затребованы Научной комиссией FCI. Здоровье и благополучие собак является в настоящее время одним из самых важных вопросов. FCI будет наблюдать за системным развитием породы в Казахстане".Президент FCI Тамаш Яккель

Напомним, вопрос сохранения казахских пород собак, а также их международного признания, с 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева находится под патронатом УДП РК. Уполномоченным органом определено Министерство экологии и природных ресурсов.

За прошедшие два года была проведена серьезная работа: внесены изменения в соответствующие законы, утвержден стандарт тазы, проведены научные исследования, племенные смотры и выставки.

Регистрация (признание) пород возможна только через национальные кинологические организации, имеющих полноправное членство в Международной кинологической федерации (FCI).

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В августе 2023 года Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Международной кинологической федерации, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак.

"Мы выполнили все требования Международной кинологической Федерации (FCI) для признания "Kazakh Tazy" самостоятельной породой. В том числе были проведены масштабные племенные смотры в разных регионах страны, собаки прошли комплексное медицинское обследование, включая важнейшие генетические исследования, которые, в свою очередь, представили неопровержимые доказательства уникальности нашей породы. Исторический обзор полностью охватил происхождение и развитие породы с более чем 4 тысячелетней историей и окончательно закрепил наименование породы "Казахский тазы".Бауыржан Сериккали, президент Союза кинологов Казахстана

Также он уточнил, что была проведена специальная монопородная выставка, на которой члены комиссии FCI по стандартам и науке смогли обследовать 100 собак породы тазы.

"На основании результатов все этой кропотливой работы сегодня единогласным решением Генерального комитета FCI казахский тазы был официально признан на мировом уровне. Тазы – это неотъемлемая часть нашей культуры и истории, поэтому мы обязаны приложить все усилия для сохранения и популяризации национальной породы. Мы уверены, что этот день войдет в историю".Бауыржан Сериккали
Тазы – исконно казахская порода – предварительное признание FCI, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 09:42

Фото: qr-pib.kz

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Напомним, что в мае 2024 года Димаш Кудайберген показал поклонникам подросшего тазы, которого ему подарил президент Казахстана. Фото певец выложил на своей странице в Instagram. В подписи он напомнил, что несколько месяцев назад глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал ему особый подарок – щенка тазы. Димаш назвал питомца Ғарышкер (Космонавт).

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