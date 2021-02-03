Десятки автомобилей повреждены в результате крупного пожара в Алматы

Около 20 автомобилей повреждены при пожаре в СТО в Алматы, сообщает zakon.kz.

2 февраля в 21:52 на пульт дежурного ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании на СТО по адресу: Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 139. Пожарные расчеты выехали по высшему рангу вызова. По прибытию на место вызова установлено, что открытым пламенем горит СТО, создалась угроза распространения огня на группу гаражей с северной стороны, на АЗС "Royal Petrol" с южной стороны, а также на припаркованные автомашины на территории СТО. Незамедлительно на тушение СТО и защиту поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, создано 2 боевых участка тушения пожара. пресс-служба ДЧС Алматы

По предварительным подсчетам, от пожара сгорело около 20 автомашин. От теплового воздействия повредились 4 автомобиля. Еще 15 автомашин эвакуированы.

Для расчистки подъездных путей были задействованы эвакуаторы Службы спасения "109". (...) Принятыми мерами, в 23:09 достигнута локализация, в 23:47 пожар ликвидирован на общей площади 600 кв. м при общей площади здания 1300 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространения огня на АЗС (с южной стороны). Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается, - уточнили в ДЧС.

Фото: ДЧС Алматы