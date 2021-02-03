Семейная драма закончилась расстрелом мужчины и пятерых детей

Шесть человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате стрельбы в одном из домов в городе Маскоги, штат Оклахома, передает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Как сообщает агентство Associated Press, ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили пять тел - мужчины и четырех детей. Им также удалось задержать человека с ружьем.

Отмечается, что пятый ребенок умер в больнице. Также была госпитализирована женщина, за ее жизнь борются врачи.

Власти не разглашают имена задержанного и погибших. Подробностей произошедшего пока нет, однако правоохранители не считают, что это было случайностью.

По данным NBC News, речь идет о семейной драме.