Увеличилось число заболевших пневмонией в Казахстане 

В Казахстане за сутки скончались шесть человек от коронавируса и один от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 900 человек (16 695 КВИ+ и 11 205 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 788 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 112 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 253 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов; на аппарате ИВЛ - 52 пациента, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 1 февраля 2021 года зарегистрировано 107 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 201 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 005, случаев с летальным исходом - 571, всего выздоровели – 36 229 человек.