Фракция "Ак жол" отказалась голосовать за законопроект по повышению статуса маслихатов

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в закон по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти, передает корреспондент zakon.kz.

Одна из партий при голосовании все же воздержалась. Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев считает, что ведомство при разработке законопроекта затронуло не все системные вопросы.

В целом законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов, предусматривающих расширение доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Упрощение бюджетных процедур, совершенствование требований к административно-территориальным единицам, расширение самостоятельности и усиление ответственности местных представительных и исполнительных органов.

Об основных предлагаемых нормах рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В целях укрепления бюджета местного самоуправления предлагается передать на четвертый уровень бюджета дополнительно четыре вида налогов и платежей. Кроме того, предлагается создать резерв аппарата акима сельских округов. Эти средства по инициативе местного сообщества будут направляться на неотложные затраты и составлять не более 10% от собственных доходов. Предусматривается введение корректировки бюджета для аппарата акима сельского округа по аналогии с вышестоящими уровнями, - рассказал министр.

В Бюждетный кодекс вводится уточняющая норма, не допускающая изменения объемов трансфертов общего характера между бюджетами района и сельского округа в течение финансового года. Таким образом, у акимов аппаратов сельских округов будет заинтересованность увеличивать налогооблагаемую базу сельских округов без опасения уменьшения субвенций или увеличения изъятий.

Также предлагается упростить процедуру утверждения бюджетов, исключив норму по необходимости регистрации решений маслихатов в органах юстиции. Предлагаем определить порядок изменения категории административно-территориальных единиц. В случае несоответствия требованиям, установленным настоящим законом, изменение статуса города осуществляется в течение пяти лет, а сел - в течение трех лет. То есть местные исполнительные и представительные органы в течении данного периода должны принять меры для экономического развития населенных пунктов с учетом его дальнейшей перспективы, - добавил глава МНЭ.

Ряд поправок направлены по повышению статуса маслихата и их депутатов. Предлагается упразднить должность председателя сессии маслихата и передать его полномочия секретарю маслихата. Наряду с этим, предлагается внедрить по две освобожденной должности председателей постоянных комиссии маслихатов в каждой области и городах республиканского значения.

Депутат Азат Перуашев отметил, что фракция "Ак жол" еще в предыдущем созыве направила ряд своих предложений, исходя из задач, указанных в законопроекте.

С учетом общей тенденции государства на демократизацию, формирование многопартийных представительных органов, мы предложили учесть опыт закона "О парламентской оппозиции", по которому сегодня в Мажилисе два комитета возглавили представители партий парламентской оппозиции. Аналогичным образом нужно продлить эту практику и на местном уровне, с учетом многопартийности местных маслихатов. И мы поэтому предлагаем закрепить в этом законе норму о том, что председатели двух постоянных комиссий местных маслихатов должны избираться от представителей разных политических партий, - сказал мажилисмен.

Депутат обратил внимание на Послание главы государства, в котором было сказано, что мнение депутатов местных маслихатов по расходованию и контролю бюджета на местах нередко игнорируется исполнительными органами. Учитывая это, Азат Перуашев предложил принять поправки в законодательство по наделению маслихатов возможностью сбора подписей и петиций по развитию регионов.

У нас государство должно быть не только слышащим, но и решающим, поэтому необходимо прописать и механизм - каким образом в местном бюджете будет взаимодействие депутатов маслихатов и исполнительных органов по реализации петиций и наказов избирателей на местах. Ряд таких наших предложений вносился в этот законопроект в первом чтении, они были отправлены на заключение в правительство, но до сих пор заключение по ним не получено. В этой связи фракция "Ак жол" не может поддержать законопроект в текущий момент в ходе первого чтения. Мы воздержимся при голосовании, - заключил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан