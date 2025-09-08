#АЭС в Казахстане
События

Партия "Ак жол" поддержала инициативу о переходе к однопалатному Парламенту

Азат Перуашев опубликовал заявление партии Ак жол по Посланию президента, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 18:45 Фото: akzhol.kz
Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев опубликовал заявление по Посланию президента Касым-Жомарта Токаева народу и Парламенту "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в заявлении, глава государства дал старт целому ряду крайне важных социально-экономических инициатив, таких как создание Комитета генпрокуратуры по защите инвестиций, поддержка отечественных производителей в рамках ЕАЭС, развитие индустриального каркаса экономики, формирование редкоземельной геологоразведки и металлургии, тотальная цифровизация и внедрение криптотехнологий, приведение норм 21 кодекса и более 300 законов в соответствие к требованиям Предпринимательского кодекса, администрирование нового Налогового кодекса в поддержку добросовестных предпринимателей, сокращение необоснованных трат бюджета и квазигосструктур и т.д.

"Демпартия "Ак жол" категорически разделяет позицию президента, наша фракция в Мажилисе постоянно поднимает эту проблематику перед госорганами. С сегодняшним Посланием, у парламента появились основания требовать от правительства их конкретных решений. Однако наиболее злободневным, стратегически выверенным и даже революционным предложением президента Касым-Жомарта Токаева Демократическая партия "Ак жол" считает инициативу о переходе к однопалатному парламенту и выборам его депутатов по партийным спискам", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что после конституционной реформы 2022 года, новая политическая культура общества, партии и Парламент вызрели для расширения их функционала и придания большего веса в системе баланса сдержек и противовесов, согласно формуле Токаева "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

"Однопалатный парламент соответствует унитарному характеру государственного устройства Казахстана, обеспечивая сквозной характер реализации единой политической воли на всей территории страны. Кроме того, отсутствие верхней палаты будет означать отказ от "цензуры/корректировки" решений многопартийного Мажилиса со стороны партии власти. А формирование парламента по партийным спискам даст возможность неравнодушным депутатам не просто поднимать злободневные вопросы с парламентской трибуны, но объединившись с единомышленниками добиваться принятия нужных решений и законов, т.е. бороться не только за внимание, но за результат. Тем самым происходит укрепление не только института партий, но и института самого Парламента, как выразителя интересов широких масс избирателей", – отметили в партии.

Как уточняется, демократическая партия "Ак жол" неоднократно выступала с таких позиций в предыдущие периоды, и теперь поддерживает инициативы главы государства.

"Призываем своих избирателей и всех граждан Казахстана осознать судьбоносное значение предложенных президентом перемен для политической системы нашей страны и поддержать их на предстоящем через год референдуме", – резюмируется в сообщении.

Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
