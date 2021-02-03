Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp

Пользователи Казнета предупреждают о новом способе мошенничества, сообщает zakon.kz.

Теперь злоумышленники высылают жертвам ссылку якобы на их собственные фото, после перехода по которой мошенники получают полный доступ к персональным и платежным данным.

Как сообщили в службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, такой способ мошенничества возможен, так как отправленная злоумышленниками ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение или вести на фишинговый сайт.

Если вам пришла информация со ссылкой, то отправляйте ее в чат для проверки. Наши сотрудники проверят и дадут обратную связь. Мы работаем 24/7, — сообщили в службе.

Также в рассылке предупреждают о звонках от якобы менеджеров компаний сотовой связи. Они просят ввести на телефоне комбинацию цифр и знаков, которая позволяет злоумышленникам завладеть паролями для доступа к мобильному банкингу.

Специалисты советуют не вводить никаких данных в ответ на сообщения или по просьбе незнакомых вам звонящих. О подобной схеме мошенничества уже сообщали ранее в других странах, - говорится в сообщении stopfake.kz.