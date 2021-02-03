Раздать по 20 соток предложили казахстанцам

Депутат Мажилиса Айкын Конуров обратился к премьер-министру Аскар Мамину с предложением предоставить каждой семье по 20 соток земли для строительства дома и ведения хозяйства, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что эта инициатива была в программе Народной партии Казахстана. И сейчас она вызвала интерес и поддержку среди казахстанцев, поскольку для подавляющей части граждан собственный участок жизненно важен.

Предложение появилось в программе Народной партии неслучайно. Это не технический момент, чтобы собрать побольше красивых обещаний. Это системообразующий пункт социально-экономической и даже идеологической повестки НПК. Сейчас, несмотря на большое количество стратегий и госпрограмм, нет понятного видения, какое общество мы все-таки строим. К сожалению, ни индустриальные пятилетки, ни стратегические планы развития не содержат четких ориентиров по жизненному уровню людей, а население тем временем стремительно беднеет. Реально располагаемые доходы казахстанцев в долларах неуклонно снижаются с 2008 года. Айкын Конуров

По словам депутата, такое положение недопустимо. Нынешняя модель стремительного расслоения общества на бедных и сверхбогатых несет в себе системные риски дестабилизации общества. Тогда как каждый должен иметь возможность для достойной жизни.

Есть много мнений о размере доходов, по которым определяется средний класс. Но при реалистичном взгляде на нашу экономику следует понимать, что в обозримой перспективе доходы у большинства казахстанцев не вырастут до уровня развитых стран. Чтобы это произошло, нужна большая подготовительная работа по модернизации промышленности и АПК. Это займет не один год. Но есть другой важный критерий достатка – достойное жилье, наличие возможности построить свой дом на своей земле. Это фундамент и материального благополучия, и семейного, и социального, - подчеркнул мажилисмен.

Депутат отметил, что жилищных программ в стране принималось немало, помимо этого выделяются солидные средства. Но проблема в том, что не ставятся цели по обеспеченности жильем средней семьи. Дома строятся, сдается все больше квадратных метров, а жилищные условия большей части населения не улучшаются.

К сожалению, действующая норма о праве каждого на 10 соток под ИЖС в городах не реализуется. Это происходит по единственной причине - по-настоящему никто не пытался решить этот вопрос. Дело не в нехватке инфраструктуры или земель. Просто сам подход был таков, что инициатива не имела под собой обоснованных расчетов и являлась, по сути, второстепенной. Никто за ее реализацию не отвечает, - добавил Конуров.

Народная партия Казахстана призывает Правительство создать условия, чтобы каждый мог построить свой дом. Предоставление 20 соток не является сугубо затратной, социальной инициативой. При правильном подходе она имеет и прагматичное экономическое значение.

Тамила Языкова, Нур-Султан