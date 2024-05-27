Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году

Каждый гражданин РК один раз в жизни может получить бесплатный участок площадью 0,1 га (10 соток) для строительства частного дома. Это право закреплено Законом "О земельных отношениях", сообщает Zakon.kz.

Главное условие состоит в том, что собственником земельного участка можно стать только после освоения земельного участка – когда будет построен дом и подписан акт о его вводе в эксплуатацию.

При этом нужно обратить внимание на такие важные пункты.

Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается. Заявитель может иметь любые другие наделы или любую недвижимость. В случае одобрения всех документов платить за землеустроительные работы и изготовление актов будет необходимо вам. Через полгода с момента выдачи акта на землепользование необходимо сдать жилье, то есть подписать акт о вводе индивидуального жилого дома в эксплуатацию. Только в данном случае земельный участок может быть предоставлен в частную собственность. Если в течение полугода дом не будет построен, необходимо обратиться в акимат и продлить срок временной аренды до одного года. Если земельный участок не будет использован по назначению в течение двух лет (не будет идти стройка или эксплуатация индивидуального жилья), государство вправе его отобрать согласно ст. 92 Земельного кодекса. При этом также придется возместить ущерб государству по ст. 93 Земельного кодекса, если не было препятствий непреодолимой силы.

Таким образом, получая земельный участок от государства, полноправным хозяином участка вы можете стать только тогда, когда построите и оформите дом. До этого момента он находится во временном пользовании – аренде.

Для получения участка для строительства дома нужно заполнить заявление в акимате того населенного пункта, где вы намерены иметь жилье. Акимат может рассматривать ваше заявление до двух месяцев. Документы будут направлены в уполномоченный орган по земельным отношениям и архитектуре для определения возможности использования испрашиваемого земельного участка. После этого заявителя вносят в очередь.

А вот дальше начинается долгий срок ожидания, ведь выдавать земли государство может только тогда, когда к участкам будут проведены базовые коммуникации и проложена дорога.

Чтобы понять, насколько медленно движется очередь на 10 соток для ИЖС, достаточно посмотреть, сколько казахстанцев уже подали заявки и сколько участков будет выделено в 2024 году.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 3,9 млн человек, желающих получить заветные 10 соток. При этом в текущем году будет выделено всего 24 116 участков.

Распределяются участки очень неравномерно. В Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК сообщили, что больше всего заявок на 10 соток для ИЖС – в Алматинской области. Там хотят жить более 1,223 млн человек. Но ни в области, ни, тем более, в самом Алматы в этом году не будет выдано ни одного участка: свободных земель в мегаполисе и пригородах нет.

Иллюстрация: Zakon.kz

На втором месте по привлекательности – Туркестанская область. Там зарегистрировано 454 тыс. человек. Будет выдано 1 тыс. участков. В Шымкенте мечтают заиметь дом около 280 тыс. человек, но в 2024 году участков для них не предусмотрено.

Зато в Мангистауской области выдадут 5357 участка. Это при том, что своих наделов в области ждут 170 991 человек. Еще больше можно построить домов в Кызылординской области – там на 161 923 очередника выделят 6700 участков.

Меньше всего хотя получить землю в Улытауской области. На весь регион очередь составляет 19 250 человек. Раздадут в регионе 255 участков.