Об отказе врачей от вакцинации высказались в Управздраве Алматинской области

СМИ пишут, что в Алматинской области врачам угрожают увольнением за отказ от вакцинации. В Управлении здравоохранения области опровергли эту информацию, передает zakon.kz.

Портал Exclusive.kz со ссылкой на собственный источник сообщает, что в поликлинике №2 Талдыкоргана сотрудникам грозят увольнениями за отказ от вакцины "Спутник V". По данным издания, медики стали от нее отказываться после того, как одна из медсестер упала в обморок после вакцинации.

В Управлении здравоохранения области отреагировали на информацию. Отмечается, что поликлиника №2 не стоит в первой очереди на получение вакцины от коронавируса.

Соответственно никаких угроз увольнений сотрудников в связи с отказом от вакцинации против COVID 19 не было и нет! - говорится в официальном сообщении.

В сообщении также говорится про медсестру, которой стало плохо после вакцинации. Ее прививали 2 февраля. После получения вакцины "Спутник V" у нее повысилось давление.

Пациентке А. вызвали "Скорую помощь". Ее доставили в Талдыкорганскую городскую больницу, где она была под наблюдением около часа в приемном отделении. В связи с нормальными показателями в госпитализации было отказано. Затем в 12 часов дня ее отпустили на работу в областную больницу.

Отмечается, что давление у медработницы повысилось из-за того, что она переволновалась. Сейчас женщина на работе, ее самочувствие и состояние удовлетворительное.

В связи со вчерашним эпизодом, никто из допущенных медработников (не имеющих противопоказаний) не отказывается получить прививку против COVID 19. Вакцинация проводится согласно утвержденного плана, - говорится в сообщении.