Девушка сделала зарядку на фоне событий госпереворота

Жительница Мьянмы Кхинг Хнин Вай любит записывать видеоуроки по фитнесу на кольцевой транспортной развязке в столице страны. Делает она регулярно, и ничто ей не может помешать. Даже... военный переворот, передает zakon.kz.

Видео со смелой девушкой выложил в Сеть политолог из Университета Саламанки Анхель Маррадес. На кадрах заметно, как смелая девушка выполняет различные физические упражнения, пока на заднем фоне ездит военный транспорт и появляется военный конвой. Таким образом, военные Мьянмы отстранили и задержали де-факто лидера страны, руководителя правящей партии Аун Сан Су Чжи и президента Мьянмы Вин Мьин.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Позже выяснилось, что Вай смело продолжала тренировку, поскольку попросту не знала о событиях в стране.