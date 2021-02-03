Метель, гололед и ветер. Прогноз погоды на четвертое февраля  

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на четвертое февраля, сообщает zakon.kz.
Ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, - сообщили в ведомстве.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман.
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