Мать Жанпеисова пожаловалась, что ее сына не выпускают

Мать осужденного на 1 год активиста Руслана Жанпеисова (настоящее имя Бибарс Раимбеков) пожаловалась на незаконные действия органов в отношении ее сына, передает zakon.kz.

30 июля 2020 года Жанпеисова приговорили к году лишения свободы за умышленное причинение телесных повреждений, а также за оскорбление представителя власти и распространение видеозаписи.

Сегодня, 3 февраля, в Сети появилось видеообращение матери Руслана Жанпеисова. Турсынкуль Жанпеисова рассказала, что сын отбывает наказание в Кызылорде.

В данный момент прокуратурой Кызылординской области чинятся препятствия для его выхода с заменой наказания. Уже больше месяца по решению суда Бибарс Раимбеков должен был выйти на свободу, вернуться к семье. Но прокуратура незаконно удерживает его в колонии. Он написал обращение к Генеральному прокурору, но оригинал письма перехватила областная прокуратура, чтобы письмо не дошло до генерального прокурора в срок, - сказала она.

Мать просит обратить внимание на незаконные действия органов. Также женщина просит казахстанцев не оставлять без внимания ситуацию с ее сыном.

Ранее Жанпеисова по прозвищу "охотник за полицейскими" подвергали административному аресту больше чем на месяц за правонарушения. Сообщалось также об уголовном деле в его отношении за подделку документов. Выйдя после ареста на свободу активист заявил, что что больше не будет снимать на видео полицейских Казахстана, принес извинения за критику в адрес МВД и за свои сюжеты.

В Сети при этом есть видео с инцидентом, за который якобы и осудили блогера.