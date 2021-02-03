Иммунитет после прививки "Спутника V" может сохраняться 2 года

Иммунитет после вакцинации "Спутником V" может сохраняться 2 года. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов - Lancet сообщил, что эффективность вакцины "Спутник V" против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после "Спутника V" может сохраняться как минимум два года, - сообщил Киясов на брифинге в СЦК.

Он отметил и важность того, что вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса - британского и южноафриканского. Также разработчики вакцины подчеркивают, что "Спутник V" на 100% защищает от среднего и тяжелого течения Covid-19.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Тамила Языкова, Нур-Султан