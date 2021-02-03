Казахстанцев, оказавшихся за пределами страны, судили онлайн

В 2020 году к онлайн судебным процессам Казахстана подключались из 20 стран мира. Об этом сообщил руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Наиль Ахметзакиров на совещании в Верховном суде, на котором в онлайн-режиме были подведены итоги за 2020 год, передает zakon.kz.

В ряде стран ближнего и дальнего зарубежья судебные процессы приостанавливались на длительное время, а суды закрывались. В Казахстане онлайн-суды были открыты и для лиц, оказавшихся за пределами страны, в том числе инвесторам. Зафиксировано, что на процессы люди подключались из 20 стран мира, - проинформировал Ахметзакиров.

После введения режима ЧП в судах проходило до 4 500 процессов ежедневно. Тогда как серверные мощности судов позволяли проводить всего 800 онлайн-процессов в день. Незамедлительно было установлено 85 дополнительных серверов. Ранее их было всего 67.

На глазах таяли резервы электронного хранилища. Только по этой причине суд мог остановить свою деятельность в первые недели. Поэтому приобретено было еще 120 террабайт памяти, - добавил он.

По информации руководителя департамента, многие судьи и сотрудников судов переболели коронавирусом.

При исполнении своих функциональных обязанностей нашей основной задачей стало сохранение жизни и здоровья судей, сотрудников судов и участников процесса, - подчеркнул Ахметзакиров.

Цифровизация судебной системы показала свою эффективность и работа по этой части продолжается. Так, по госпрограмме "Цифровой Казахстан" оборудованы 699 гражданских залов судебных заседаний. В текущем году планируется закупить оборудование для 477 уголовных и административных залов.

Кроме того, комплекс мероприятий был направлен на расширение международного сотрудничества, повышение человеческого капитала и другие.