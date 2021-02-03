Скольким казахстанцам одобрили заявки на снятие пенсионных накоплений

Свыше 112,3 миллиарда тенге перевел Единый накопительный пенсионный фонд на специальные счета казахстанцев для улучшения жилищных условий, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе фонда, за первые два дня осуществления единых пенсионных выплат (1 и 2 февраля) ЕНПФ перевел на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченных операторов, свыше 112,3 миллиарда тенге. Таким образом, исполнены 20 252 заявки на получение ЕПВ, поступившие от уполномоченных операторов АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" и АО "Народный банк Казахстана".

Правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденные постановлением Правительства 19 января 2021 года, вступили в силу 30 января, - напомнили в ЕНПФ.

Согласно правилам, перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

Все вопросы граждан, связанные с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельных обращений в ЕНПФ по этим вопросам после поступления денег на спецсчет не требуется, - отметили в пресс-службе.

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