Минздрав: "Спутник V" еще не зарегистрирована в Казахстане

В Казахстане вакцина "Спутник V" еще не зарегистрирована. Об этом на брифинге в СЦК сообщил главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос, есть ли регистрация у "Спутник V", Киясов сказал: "нет".

Она на рассмотрении. Первая партия вакцины в составе 22 тысяч доз, в соответствии с законодательством, в качестве разового ввоза была завезена. Тем более, вы знаете, на Карагандинском фармацевтическом комплексе была произведена опытная партия вакцин в составе 6 тысяч доз. Партия была направлена в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи для подтверждения ее эффективности и безопасности. Эта партия была одобрена институтом им. Гамалеи и показала высокую эффективность и безопасность. главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов

По его словам, до начала вакцинации казахстанцев "Спутником V" Министерством здравоохранения "были запрошены все данные по клиническому исследованию препарата".

Мы получили все отчеты и была проведена экспертиза в Наццентре экспертизы лекарственных средств и разрешен разовый ввоз данного препарата, - сказал он.

Он заверил, что в ближайшее время Минздрав зарегистрирует "вакцину у нас в Казахстане".

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

Оксана Скибан, Нур-Султан.