Бывший муж Жанны Фриске станет отцом во второй раз

Бывший муж певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что вновь станет отцом. Он объявил о беременности своей возлюбленной - дизайнера Екатерины Тулуповой, сообщает zakon.kz.

Самое главное чувство – это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее, - сообщил он в интервью PeopleTalk.

Также он поделился реакцией своего сына Платона (от брака с Фриске) и дочери Тулуповой (от первого брака) на информацию о новом ребенке в семье.

Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение, - сказал Шепелев.

На самый банальный вопрос, кого он хочет: мальчика или девочку, Шепелев отметил, что они с возлюбленной "готовы к любому развитию событий".

Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой в конце 2019 года. Пара познакомилась благодаря своим детям от предыдущих браков: дочь Тулуповой Лада и сын Шепелева Платон ходили в один детский сад.

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти в 2015 году от неоперабельной опухоли головного мозга. В апреле 2013 года у них родился сын Платон, которому сейчас семь лет.