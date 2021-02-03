В каких областях Казахстана ограничили движение из-за непогоды

Информацию по ограничению движения предоставили в МИИР РК, сообщает zakon.kz.

3 февраля в 19:00 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям (по области).

3 февраля в 19:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Омск-Майкапшагай" (587-733 км, участок гр. Павлодарской обл.-Семей).

3 февраля в 19:00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (16-200 км, участок Нур-Султан-гр. Павлодарской обл.);

2. "Екатеринбург-Алматы" (917-1230 км, участок г.Жаксы-с.Кажымукан);

3. "Жаксы-Есиль-Бузулук" (0-65 км, участок с.Жаксы-г.Есиль).

3 февраля в 19:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Кызылорда-Павлодар" (1066-1135 км, участок п.Молодежный-гр.Павлодарской обл.)