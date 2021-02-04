Специалисты назвали вещи, которые нельзя класть в стиральную машину

Названы вещи, которые нельзя класть в стиральную машину, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", стирка вещей в машинке кажется простым делом. Однако стоит учитывать, что существует большое количество предметов, которые стирать в ней нельзя.

По словам экспертов, процесс может закончиться не только порчей вещей, но и поломкой стиральной машины.

В первую очередь не стоит доверять машинке шерстяные шапки и шарфы. Хотя эти вещи пачкаются довольно быстро, их нежная ткань и форма просто не выдерживают цикла отжима.

Если на этикетке не указано иное, то нельзя стирать и ортопедические подушки. В противном случае в результате можно получить бесформенное и бесполезное "нечто".

Ни при каких условиях в машинку не стоит загружать вещи с различными украшениями. Сюда относятся любые приклеенные детали, пайетки, стразы и т.д., которые рискуют отвалиться в процессе стирки.

Хотя машинка предназначена для того, чтобы избавлять вещь от пятен, в некоторых случаях одежду лучше постирать вручную. Например, пятна от бензина, машинного масла и алкоголя легко воспламеняются, и, если положить такие вещи в стиральную машину, можно спровоцировать пожар.

Если вы случайно испачкали свою одежду чем-то легковоспламеняющимся, просто обработайте пятно пятновыводителем на основе растворителя, а затем постирайте вещь вручную, - посоветовали специалисты.

Отмечается, что некоторые модные блогеры предлагают стирать в машинке кожаные и замшевые сумки. Однако в этом случае техника может не только серьезно испортить их форму, но оставить аксессуар без украшений.

Кроме того, стоит помнить, что все вещи, в которых есть молнии, должны быть застегнуты перед стиркой. Открытые молнии могут закрутиться в процессе, зацепиться за другие предметы и порвать их.

Помимо этого, не следует доверять автоматической стирке кружево, галстуки и все, что сделано из резины. Также не стоит добавлять слишком много кондиционера и порошка, так как на машине может появиться плесень.