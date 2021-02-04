12 казахстанцев вернули из Сирии

Группа казахстанских граждан из Сирии возвращена на Родину, сообщает zakon.kz.

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан во взаимодействии с Министерством иностранных дел РК и при поддержке США и других международных партнеров проведена операция по возвращению на родину из Сирии группы казахстанских граждан.

В составе группы – 4 мужчин, 1 женщина и 7 детей, включая 2 сирот. В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности. Дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников и государством будет оказана им вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены программы реабилитации и ресоциализации, - сообщили в МИД РК.

Санкционированная Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым операция по репатриации граждан из зон террористической активности стала продолжением операции "Жусан", начатой по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева.