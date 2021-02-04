Проецируемый пешеходный переход установили в Нур-Султане

В Нур-Султане в рамках пилотного проекта на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Кабанбай батыра в районе здания столичного цирка установлена система проекции разметки на проезжую часть, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, цель проекта – сделать пешеходные переходы максимально освещенными и безопасными в темное время суток.

Система позволяет обеспечить надлежащую видимость зоны пешеходного перехода и пешеходов на ней в ночное время, независимо от времени года и климатических условий (дождь, снег, загрязнение проезжей части), очень часто именно при таких условиях происходит максимальное количество ДТП с пешеходами. Также проекция позволяет концентрировать внимание водителей, что является основным преимуществом системы.

Проекция разметки "зебра" осуществляется световыми лампами и датчиками, установленными на консоли пешеходного перехода, с автоматическим включением при появлении пешеходов на проезжей части.

По результатам изучения дорожной ситуации на данном участке, применение проекционной системы рассмотрят и на других участках улиц города.