Осадки в виде дождя и снега. Прогноз погоды на 5 февраля 

Синоптики предоставили прогноз погоды на пятое февраля, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана влияет ложбина циклона и связанная с ним атмосферная фронтальная зона. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдаться туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юге и юго-востоке РК погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, гололед, в Акмолинской и Карагандинской области местами низовая метель.

Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.