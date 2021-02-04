Мамин провел переговоры с председателем Правительства РФ

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел двустороннюю встречу с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме "Digital Almaty", сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили на официальном сайте премьер-министра РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, геологической, военно-технической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран, в том числе путем подготовки и реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы.

Россия – один из основных торговых партнеров Казахстана. Двусторонний товарооборот за 2020 г. превысил $18 млрд.