В Казахстане разрешили проводить коллективные намазы в мечетях

Главный санврач РК внес дополнения в постановление о смягчении карантина, сообщает zakon.kz.

Так, согласно документу, на территории религиозных объектов, находящихся в "красной или желтой зоне" запрещено проводить коллективные мероприятия.

На объектах в "зеленой зоне" разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30 процентов, но не более 100 человек.

Также разрешено проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25 процентов заполняемости.