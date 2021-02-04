Жители Акмолинской области могут остаться без мяса: Ветинспекция не допускает товар

Ветинспекция Акмолинской области не допускает товар к продаже из-за нарушений правил транспортировки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Повод для возмущения у продавцов мяса на рынках Кокшетау более, чем серьезный. Они остались без товара. То, что причиталось им, прямо на их глазах увозят карагандинцы. Дело в том, что местная ветеринарная инспекция не допустила свежую партию на прилавки.

Сколько мяса пришло, ни один не соответствует! В багажниках возят, в прицепах возят. В прицепах лежат баллоны, канистры лежат. Какая здесь может быть безопасность?! Это мясо идет на рынок, дальше - по кафешкам, магазинам. Это неоднократно говорится им. руководитель отдела безопасности пищевой продукции и перемещаемых продуктов по Акмолинской области Болат Сабитов

Согласно ветеринарным требованиям мясо должны перевозить в термобудках. За игнорирование этого пункта штрафуют на 20 МРП - это почти 58 000 тенге. Если оплатить в течение недели, то можно отделаться суммой вдвое меньше. По карману, конечно, бьет не так, как покупка спецмашины. Она стоит от 6 млн тенге.

Никогда таких проверок не было! Никто не говорил нам менять машины. Если даже скажут, они же за один день все не смогут купить термобудки! Надо же заранее говорить о таких вещах. поставщик мяса Ерик Толегенов

Очевидно, старая схема на кокшетауских рынках уже не сработает. И мясо, возможно, будет уходить в другие области. Где такие же требования к его транспортировке. Только там ветинспекция, видимо, еще не добралась до нарушителей. Торгующие мясом не поднимают такого шума. Зато кокшетауские уже подняли цены.

Мы будем поднимать цену, потому что нам надо аренду платить. Покупатель будет страдать. Цена вырастет мяса. Она и так высокая. предприниматель Айнур Аубакирова

Такое положение только на руку перекупщикам. А это значит, что мясо в регионе и вовсе может стать деликатесом. Поставщики же надеются, что термобудку уберут из списка требований для транспортировки. Они планируют написать коллективное обращение в Минсельхоз.