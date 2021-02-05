Таинственную находку обнаружили в Антарктиде

Среди бескрайних льдов Антарктиды обнаружилось нечто, что поставило в тупик виртуальных охотников на сверхъестественное — странный объект, замеченный в местности под названием Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, выглядит как упавший НЛО или вмерзший в лед поезд, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Популярная Механика".

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова — это территория Великобритании, сохранившаяся с колониальных времен. Все население этих снежных пустошей — члены British Antarctic Survey. Но судя по очень странному объекту, который был обнаружен по координатам -54°39'44.62"S и 36°11'42.47"W, члены BAS могут быть не одиноки.

Что это такое? НЛО? Поезд? Что-то еще более невероятное? Или просто лед? Ученный Ричард Уоллер из Университета Кила (Великобритания) говорит, что здесь нет никакой аномалии.

Ученый уверен, что это рухнувшая часть ледника, отделившаяся от основного массива льда, а затем скатившаяся по склону.

Это обычное для Антарктиды явление. Фрагмент ледника отламывается и скатывается вниз, создавая след, — сказал он.

Однако сетевые искатели сверхъестественного не удовлетворены таким прозаичным объяснением, поэтому не сомневаются в том, что отыскали что-то очень и очень таинственное. Возможно, разобраться в загадке помогут новые качественные спутниковые снимки.