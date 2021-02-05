ДУМК сделало заявление о вакцинации от COVID-19

Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление о вакцинации от коронавируса, сообщает zakon.kz.

В Исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека. Поэтому каждому следует уделять особое внимание своему здоровью.

Специалисты утверждают, что вакцинация - самый безопасный и эффективный способ защиты здоровья человека от эпидемии коронавируса, которая сейчас представляет собой глобальную угрозу.

Согласно канонам шариата, при крайней необходимости, дозволено делать прививки. Однако, вакцинация - это личный выбор каждого гражданина.

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