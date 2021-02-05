Россия предложила Казахстану войти в систему "Путешествую без COVID-19"

5 февраля 2021, 11:45
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Казахстану способ ездить в Беларусь, Армению и Россию без ограничений, передает zakon.kz.

Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к сервису "Путешествую без COVID-19" в ближайшее время, и так же просто жители стран - наших партнеров смогут въезжать в Россию, - заявил Мишустин на форуме "Digital Almaty".

Суть приложения в том, что с 1 февраля граждане России, Армении и Беларуси могут выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа, и, если тест отрицательный отправляться в поездку по этим странам.


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