BilimLand ответил на поднятые сенатором вопросы онлайн-обучения

На вопросы сенатора Ольги Перепечиной, которая подняла проблемы онлайн-обучения в Казахстане, ответил исполнительный директор "Bilim Media Group" Санжар Кенжеханулы, сообщает zakon.kz.

Я рад, что сенатор Перепечина также разделяет наше общее беспокойство за качество и доступность образования в Казахстане. Если сенатор сделает опрос среди учителей и глубокий объективный сравнительный анализ цены и качества образовательных платформ, то она поймет, какие команды вкладывают серьезные средства и труд в развитие цифрового образования. Наша команда с 2011 года разрабатывает цифровой образовательный контент для обучения. С 2011 года в течение трех лет мы разрабатывали наши образовательные порталы BilimLand, iTest, iMektep, Twig-Bilim и с 2014 года оказываем услуги школам по предоставлению контента для обучения, в том числе и для частных школ, колледжей и университетов. Каждый год мы вкладываем более 800 миллионов тенге в развитие контента и платформы, - сказал Кенжеханулы.

В настоящее время школы, приобретающие подписку к экосистеме "BilimLand", получают доступ к большому количеству цифрового образовательного контента для начальной и средней школ (1-11 классы) на казахском и русском языках, состоящего из 5 образовательных порталов: www.BilimLand.kz, www.OnlineMektep.org, www.iMektep.kz, www.iTest.kz, www.twig-bilim.kz.

Также мы разработали более 22 000 новых онлайн-уроков I, II, III, IV четвертей текущего учебного года, Кроме того, подключившись к экосистеме BilimLand школы (все ученики и педагоги) дополнительно, как бонус, получают возможность создания онлайн-расписания на основе автоматизированного календарно-тематического планирования, методические материалы по ГОСО, онлайн-чат и безопасную видеоконференцию собственной разработки с защитой от нежелательных пользователей, которая интегрирована в BilimLand. Также было достигнуто соглашение с международной компанией Zoom для интеграции их продукта в наши сервисы, - добавил он.

С 2021 года при подключении школ и других образовательных организаций к платформам BilimLand, область и районы получают услуги автоматизации государственных услуг на бонусной основе (без дополнительной оплаты), что позволяет сэкономить сотни миллионов бюджетных средств.

Мы будем рады и полностью готовы к сотрудничеству с МОН РК в рамках ГЧП договора по предоставлению нашей платформы для ведения журнала успеваемости учащихся без оплаты и рекламы. Кроме того, в ходе нашего опроса выяснилось, что из 60 000 опрошенных учителей 65% готовы перейти на журнал BilimLand. Считаем, что было бы объективным со стороны МОН РК заключить договор ГЧП с несколькими частными компаниями по электронному журналу для повышения конкурентной среды и качества образования. Мы также готовы и открыты к интеграции с НОБД, ТОО "Kүнделік (Kundelik)" и другими государственными системами по предоставлению данных нашей платформы по использованию цифровых ресурсов для удобства педагогов и повышения качества образования, - заявил директор.

Он уточнил, что платформа проходит аттестацию информационной безопасности системы.

Так как мы являемся на 100% отечественным производителем, мы можем гораздо быстрее конкурентов реагировать на неожиданные вызовы – ярким примером можно выделить наше сотрудничество с МОН РК в начале текущей пандемии, когда мы вложили собственные средства в видеоуроки четвертой четверти. К тому же сейчас наша платформа проходит аттестацию информационной безопасности системы BilimLand в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите". Мы просим представителей МОН РК провести сравнительный анализ цены и качества среди образовательных платформ и дать обоснованное заключение. Мы за качество в образовании, за открытый рынок, за честную и открытую конкуренцию. Мы хотим быть лояльным партнером государства и школ, - сообщил Санжар Кенжеханулы.