Скандал в больнице Талгара прокомментировали в Минтруда

Жители Талгара, страдающие различными заболеваниями, пожаловались на необоснованное снятие статуса инвалидности в местной больнице. Теперь территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции проведет служебное расследование, передает zakon.kz.

В Минтруда сообщили, что проверку проведут в отношении сотрудников отдела медико–социальной экспертизы №4 Талгара. Отмечается, что проверка будет из-за жалоб на грубое обращение сотрудников с пациентами. В ходе рассмотрения каждого случая будут использованы аудио- и видеозаписи, производимые на оборудовании, которые установлены во всех отделах медико–социальной экспертизы.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Ранее отдел методологии и контроля проверил жалобы пяти граждан, которые проходили освидетельствование в больнице и не были признаны инвалидами. В итоге отдел признал, что заключения были обоснованы, так как при объективном осмотре и анализе медицинских документов у граждан не было выявлено стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Накануне блогеры YouTube-канала LIFE KZ сняли сюжет из Центральной районной больницы в Талгаре. Собравшиеся у здания пациенты пожаловались на то, что с них необоснованно сняли статус инвалидности.