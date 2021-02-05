Расхождение по таможенной статистике Казахстана с КНР сократилось до 45%

Комиет государственных доходов усовершенствовал Системы управления рисками и актуализировал неэффективные индикаторы риска.

Об этом рассказал председатель Комитет госдоходов Марат Султангазиев в ходе отчета о деятельности КГД за 2020 год.

Благодаря вышеупомянутым мерам эффективность СУР составила 73%, выявлено 53,5 тыс. нарушений. Общая эффективность таможенных досмотров – 51%.

Он отметил, что успешно функционирует "Ситуационный центр", созданный для мониторинга таможенных операций в пунктах пропуска с инспекционно-досмотровым оборудованием (ИДК).

Планируется внедрение искусственного интеллекта по анализу рентген-снимков.

В целях максимальной централизации контроля таможенной стоимости и оптимизации затрат на логистику внешнеторговых грузов создан "Центр электронного декларирования".

"Эффект от этих новшеств составил более 25 млрд. тенге", - подчеркнул глава Комитета.

За счет усиления мер таможенного администрирования нам удалось сократить расхождение по таможенной статистике с КНР с 60% в 2017 году, до 48% в 2019, и до 45% в 2020, - отметил он.

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев также рассказал, что 9 авто и 1 ж/д пунктов пропуска будут реконструированы, также запланировано техническое дооснащение.

Он напомнил, что уже завершена модернизация пункта пропуска "Б.Конысбаева" на границе с Узбекистаном.

По примеру пункта пропуска "Нұр жолы", на загруженных участках границы, планируется внедрение системы "Электронной очереди", которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Также, расширяется по внедрение навигационных пломб, что позволит мониторить потоки и сократит факты лжетранзита, - сказал Султангазиев.