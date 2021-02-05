Антикор подтвердил информацию о задержании руководства Управздрава Мангистауской области

Руководство Управления здравоохранения Мангистауской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционой службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении руководства Управления здравоохранения Мангистауской области по факту злоупотребления должностными полномочиями при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению распространения инфекции COVID-19 на территории области, - сообщил Бигайдаров на брифинге.

Он добавил, что в настоящее время в отношении одного из руководителей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — отметил следователь.

Ранее в соцсетях писали, что в Мангистауской области изобличен руководитель облздрава Жамал Жаманбаева. Сообщалось, что она подозревается в приобретении по завышенным ценам трех передвижных рентген-аппаратов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан