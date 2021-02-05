Может ли "Сергек" распознавать лица

Есть возможность у камер "Сергек" распознавать лица казахстанцев, рассказал сооснователь проекта Кайрат Ахметов, передает zakon.kz.

По информации Казинформа, функция распознавания лиц на камерах "Сергек" сейчас еще не внедрена.

Это технологически в каждом смартфоне есть. Это несложная функция и не является каким-то ноу-хау. Но здесь вопросы в конфиденциальности, базы данных и т.д. Поэтому этих функции в проектах "Сергек" сейчас нет, если они будут, то после каких-то законов, общественных обсуждений и т.д., - сказал Ахметов в рамках международного форума "Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность".

Кайрат Ахметов добавил, что с помощью камер сейчас раскрываются преступления, нарушение общественных порядков. Также благодаря камерам "Сергек" снизились смертность и аварийность на дорогах. Это совместная работа сотрудников департамента полиции, акиматов, прокураторы.

Спикер уточнил, что камеры "Сергек" установлены не только на дорогах, но и в общественных местах. Они функционируют в таких городах, как Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Атырау. В дальнейшем камеры могут появятся и в других регионах страны. При этом сооснователь заметил, что проектом заинтересованы представители других государств.