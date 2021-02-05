Назван объем вредных выбросов в атмосферу Алматы

Руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская сообщила о грядущем переводе алматинских ТЭЦ на газ, передает zakon.kz.

Общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили 134 тыс. тонн с учетом ТЭЦ-3. Основным источником загрязнения является автотранспорт, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также частный сектор, - сказала Ливинская.

По ТЭЦ-2 модернизацию котлов с переводом на газ планируется завершить до 2025 года, начав строительство в 2023.

По ТЭЦ-3, расположенной на границе города, начаты работы по разработке ТЭО. В марте закончатся конкурсные процедуры. Здесь мы надеемся на скорейшую разработку необходимой документации и прохождение общественных слушаний. - сказала Ливинская.

По ее словам, введен запрет на покупку дизельного общественного транспорта и коммунальной техники.

На маршруты города запущены 17 электроавтобусов, в этом году запланировано запустить еще 39 ед. В весенний период начнется установка 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город, магистральных и проселочных. Будут производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине, дизеле, - сказала Ливинская.

По данным акимата, на сегодня 99% жителей города обеспечены газом.

Сегодня неподключенных остается 1800 домов. Вместе с тем, остается острой проблемой газификация частного жилого фонда на территории, прилегающей к городу. Это порядка 108 тыс. домов не подключены к газу. Что оказывает прямое воздействие на качество воздуха в городе. - заявила Ливинская.